Parto cesareo durante un intervento al cervello | salvata la vita a una mamma e alla figlioletta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una ragazza di 33 anni incinta rischiava di perdere laper via di un'improvvisa lesione cerebrale, ma è stata, lei e la bambina che portava in grembo, grazie ad un...

Accade a Torino all'ospedale Molinette: grazie all'intervento, combinato al, madre e figlia stanno bene. Il lavoro di coordinazione tra neurochirurghi, anestesisti, ginecologi, ...I medici dell'ospedale Molinette di Torino hanno allora deciso un intervento neurochirurgico d'urgenza combinato al. Grazie alla delicata operazione, madre e figlia stanno bene e hanno ...Una ragazza di 33 anni incinta rischiava di perdere la vita per via di un'improvvisa lesione cerebrale, ma è stata salvata, lei e la bambina che portava in grembo, grazie ad un ...L’eccezionale doppio intervento alle Molinette: operazione neurochirurgica e parto cesareo per salvare la piccola che la donna portava in grembo ...