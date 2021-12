Partiti | Rotondi | ' domani ufficio presidenza ' Verde è popolare' | congresso dopo Capo Stato'

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - L'didi ‘', l'associazione nata per unire cattolici e ambientalisti, è convocato peralle 10. Formalmente è l'insediamento dei presidenti delle commissioni sulle quattro aree tematiche, in vista delcostituente. In realtà il movimento si prepara a convocare ilsubitol'elezione deldello. ‘'Siamo un movimento nuovo e la nostra collocazione politica -spiega il presidente Gianfranco- non è scontata. A presiederlo è un deputato di centrodestra, portavoce è una figura storica della sinistra. È bene che il lancio del movimento non coincida coi giorni concitati delle votazioni per il Quirinale. ...

Roma, 28 dic. L'ufficio di presidenza di 'Verde è popolare', l'associazione nata per unire cattolici e ambientalisti, è convocato per domani alle 10. Formalment ...La cabina di regia si dice, meglio si diceva, nel mondo della televisione per indicare il sancta sanctorum del regista di un programma del piccolo ...