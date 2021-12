Paris nella storia! Domina la Stelvio per la sesta volta | ' Non so come ho fatto'

Advertising

ilsilvio : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | #Bormio ???? DOMINIK #PARIS ???? È LEGGENDA! Il rocker delle nevi trionfa ancora sulla mitica Stelvio, da d… - EmmeFerra : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | #Bormio ???? DOMINIK #PARIS ???? È LEGGENDA! Il rocker delle nevi trionfa ancora sulla mitica Stelvio, da d… - TV7Benevento : Sci: CdM, Paris trionfa nella discesa di Bormio... - Sammax883B : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | #Bormio ???? DOMINIK #PARIS ???? È LEGGENDA! Il rocker delle nevi trionfa ancora sulla mitica Stelvio, da d… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | #Bormio ???? DOMINIK #PARIS ???? È LEGGENDA! Il rocker delle nevi trionfa ancora sulla mitica Stelvio, da d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris nella

gara di oggi, che ha chiuso con il tempo di 1.54.63, ha preceduto gli svizzeri Odermatt (+0.24) e Hintermann (+0.80). Quarto posto per l'austriaco Hemetsberger (+0.99) e il tedesco ...Un record, quello delle sei vittorie, che portasull'Olimpo della specialità, mai nessuno, in Coppa del Mondo, era riuscito a vincere tante volte sulla stessa pistadisciplina regina. In ...Bormio, 28 dic. - Dominik Paris trionfa nella discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 32enne altoatesino si impone per la sett ...Bormio è azzurra, con il sesto sigillo di uno straordinario Paris nella sua discesa (ed è il 20° trionfo in Coppa del Mondo): il leader di coppa, al primo ...