Paris nella leggenda | nessuno come lui A Pechino per la consacrazione

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il più forte ce l'abbiamo noi: la Stelvio di Bormio è di Dominik, per la sesta volta in discesa, davanti a Mario Odermatt e Niels Hintermann. Un record, quello delle sei vittorie, che porta ...

Un record, quello delle sei vittorie, che porta nell'Olimpo della specialità, mai nessuno, in Coppa del Mondo, era riuscito a vincere tante volte sulla stessa pista nella disciplina regina. In ... Di seguito il VIDEO della vittoria di Dominik nella discesa libera di Bormio. L'altoatesino è tornato al successo vincendo la discesa libera di Coppa del mondo sulla pista Stelvio di Bormio, di gran lunga la sua preferita. Un risultato storico perché è il settimo successo (6 in ...