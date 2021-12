“Papà | svegliati” Trovato morto dalla figlia nel letto | Francesco aveva solo 42 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tragedia a Pineto nel teramano, un uomo di 42Lelli, èin casa. A trovare il suo corpo è stata ladi 10. A quanto si apprende infatti la piccola era andata a svegliare i genitori la mattina presto nel giorno di Santo Stefano: se la mamma ha subito risposto agli appelli della bambina, non è stato lo stesso per il, che non rispondeva e appariva esanime. Non è appena si è resa conto della gravità della situazione la moglie ha subito allertato i soccorsi. Nonostante i soccorsi immediati (l’ambulanza del 118 è arrivata in pochissimo tempo) perLelli non c’è stato nulla da fare. Accertate le cause naturali della morte, il pm di turno ha dato subito il nulla osta alla sepoltura e la salma, dopo l’esito negativo del tampone ...