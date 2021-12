Paolo Belli, il drammatico abbandono del figlio: Ecco come sta (Di martedì 28 dicembre 2021) Il musicista in tv appare sempre sorridente ma in realtà nasconde un grande dolore: l’abbandono del figlio. Paolo Belli è uno dei pilastri di uno dei programmi più noti della televisione italiana. In particolare, stiamo parlando di Ballando con le Stelle, che va in onda su Rai 1 da oltre vent’anni. La passione di Paolo, sin dai suoi primi anni di vita, è la musica. Aveva infatti solo sei anni quando prende lezioni di pianoforte iscrivendosi al conservatorio di Reggio Emilia cominciando a scrivere e comporre canzoni ispirandosi ai ritmi del Rythm&Blues. Ma nonostante Belli appaia sempre sorridente, in realtà nasconde un grande dolore. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La carriera Paolo Belli ha da sempre avuto un grande amore: ... Leggi su topicnews (Di martedì 28 dicembre 2021) Il musicista in tv appare sempre sorridente ma in realtà nasconde un grande dolore: l’delè uno dei pilastri di uno dei programmi più noti della televisione italiana. In particolare, stiamo parlando di Ballando con le Stelle, che va in onda su Rai 1 da oltre vent’anni. La passione di, sin dai suoi primi anni di vita, è la musica. Aveva infatti solo sei anni quando prende lezioni di pianoforte iscrivendosi al conservatorio di Reggio Emilia cominciando a scrivere e comporre canzoni ispirandosi ai ritmi del Rythm&Blues. Ma nonostanteappaia sempre sorridente, in realtà nasconde un grande dolore. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La carrieraha da sempre avuto un grande amore: ...

Advertising

marinellafly12 : RT @BorgirDimmi: @Paolo__Ferrara @Alberto28075665 Naturalmente adesso non ne parla più nessuno anzi sono belli - bisceglia_paolo : Soleil sembra aver rimosso le schifezze che ha fatto con il buon Belli, mentre Giacomo non ha gli attributi per dir… - Rosy70053761 : @INFOGF22 Vedi che soleil nonbso mettera mao con bello e ora che entra la moglie soleil si fa la sua vita e vou pre… - betyzapi : @paoloorla Buonanotte Paolo sogni belli ?? - Cristin97215062 : RT @lori_gianna: @Marilu08714243 @giorgio_grandi @betyzapi @MarcelloAtanas @Cristin97215062 @RBarbasso @Aquilottoblu @CristinaShonny @Rober… -