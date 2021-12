Pagamento pensioni gennaio 2022: in anticipo l’accredito INPS ma non per tutti. Il calendario completo (Di martedì 28 dicembre 2021) pensioni gennaio 2022: anche per questo mese si conferma la possibilità di ritirarle in anticipo, dopo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. L’anticipo riguarderà tutti coloro che si sono rivolti a Poste Italiane per trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. pensioni in anticipo: ecco le date per ritirarle Anche per l’anticipo di gennaio 2022, il ritiro della pensione presso le Poste Italiane avverrà in giornate diverse in base al cognome del titolare del trattamento pensionistico. Chi è intestatario di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021): anche per questo mese si conferma la possibilità di ritirarle in, dopo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo. L’riguarderàcoloro che si sono rivolti a Poste Italiane per trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.in: ecco le date per ritirarle Anche per l’di, il ritiro della pensione presso le Poste Italiane avverrà in giornate diverse in base al cognome del titolare del trattamentostico. Chi è intestatario di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta ...

