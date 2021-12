Pagamenti in contanti, cosa cambia dal 1° gennaio: spunta una nuova soglia massima, ma occhio alle sanzioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le numerose novità in arrivo a partire dal 1° gennaio è importante ricordare la limitazione sui Pagamenti in contanti. Al momento la cifra massima consentita è pari a 2.000€ ma tra pochi giorni è destinata a ridursi. Per chi non rispetterà le nuove regole sono previste pesanti sanzioni: ecco cosa c’è da sapere. Pagamenti in contanti, come cambia la soglia dal 1° gennaio Le nuove regole che riguarderanno la possibilità di effettuare Pagamenti in contanti erano state previste già dal Governo Conte bis con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. La soglia massima consentita per il pagamento con i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le numerose novità in arrivo a partire dal 1°è importante ricordare la limitazione suiin. Al momento la cifraconsentita è pari a 2.000€ ma tra pochi giorni è destinata a ridursi. Per chi non rispetterà le nuove regole sono previste pesanti: eccoc’è da sapere.in, comeladal 1°Le nuove regole che riguarderanno la possibilità di effettuareinerano state previste già dal Governo Conte bis con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Laconsentita per il pagamento con i ...

