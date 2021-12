Ossessionata dai capelli | dalle cure di bellezza e dalle diete

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sissi, la nuova serie sull’Imperatrice Elisabetta di Baviera diretta da Sven Bohse è un ritratto attuale e contemporaneo. Con una principessa rivoluzionaria e pop, lontana dalla figura aulica e stupita messa in scena nei cult movie con Romy Schneider. E soddisferà di sicuro i fan orfani temporanei delle serie in costume come The Crown e Bridgerton. Vedere per credere in tre appuntamenti a partire da stasera su Canale 5, alle 21.25 (e in streaming su Infinity). Sapendo che, dopo il boom di ascolti in Germania, è già stata confermata una seconda stagione. “Sissi”, le immagini e il cast della serie guarda le foto ...