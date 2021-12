Oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2021

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 dicembre 2021) Vediamo l’diFox del 28. Cari amici, come vanno questi giorni post natalizi? Vi siete ripresi dagli stravizi alimentari del cenone e del pranzo del 25? Noi, come ogni mattina, vi diamo le previsioni astrologiche della giornata ed anche i consigli dell’astrologo italiano più seguito in assoluto. Siete pronti a vedere cosa hanno deciso le stelle per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro? Se la risposta è sì, non dovete fare altro che leggere l’disegno per segno che trovate di seguito: buona lettura e buona giornata a tutti!Fox 28, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: siete indecisi fra due storie? Le ...