Oroscopo di Paolo Fox 29 dicembre: amore e lavoro di questo mercoledì (Di martedì 28 dicembre 2021) Ariete – Entro la giornata di venerdì potreste ricevere una bella risposta in amore. Sul lavoro siete pensierosi, ma il 2022 si aprirà con buone speranze. Toro – Luna contraria in amore, ma per fortuna si tratta di piccoli screzi. Sul lavoro siete nervosi, evitate di stancarvi. Gemelli – E' il momento di mettere in chiaro alcune cose importanti. Dovete apportare cambiamenti al vostro modo di lavorare, la stanchezza è molta. Cancro – Oggi è meglio se evitate scelte impegnative in amore. Periodo buono per il lavoro se cercate una nuova occupazione, ma agite entro aprile. Leone –

