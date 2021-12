Oroscopo di Branko 29 dicembre: salute, lavoro e amore di mercoledì (Di martedì 28 dicembre 2021) Ariete – Oggi la giornata parte in modo entusiasta! Attenzione a non disperdere troppo le vostre energie. Toro – Non esitate a mostrare i vostri desideri. Se resterete spontanei il successo non tarderà ad arrivare. Gemelli – La ragione sarà dalla vostra parte se sarete in grado di seguire il vostro intuito. Concedetevi un pò di relax. Cancro – Non prendete tutto per oro colato, meglio informasi bene e non cedere ai pettegolezzi. Adottate uno stile di vita più sano, la vostra salute ne gioverà. Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di Branko sul tuo smartphone – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS – QUI Leone – Avete voglia di novità e di evadere dalla routine. Il successo sarà a portata di mano, rilassatevi un pò. Vergine – L’empatia caratterizzerà la giornata di oggi. ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Ariete – Oggi la giornata parte in modo entusiasta! Attenzione a non disperdere troppo le vostre energie. Toro – Non esitate a mostrare i vostri desideri. Se resterete spontanei il successo non tarderà ad arrivare. Gemelli – La ragione sarà dalla vostra parte se sarete in grado di seguire il vostro intuito. Concedetevi un pò di relax. Cancro – Non prendete tutto per oro colato, meglio informasi bene e non cedere ai pettegolezzi. Adottate uno stile di vita più sano, la vostrane gioverà.di, clicca qui ed entra nel gruppo L’disul tuo smartphone – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS – QUI Leone – Avete voglia di novità e di evadere dalla routine. Il successo sarà a portata di mano, rilassatevi un pò. Vergine – L’empatia caratterizzerà la giornata di oggi. ...

