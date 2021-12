Ornella Vanoni al veleno su Chiara Ferragni e Fedez | scoppia la bufera per le parole della cantante

(Di martedì 28 dicembre 2021)non le manda a dire e stavolta sferra un colpo a, con un commento che su Twitter ha innescato una. Laè intervenuta a dire la sua sotto una foto pubblicata dall’attore Paolo Stella, aprendo così a uno strascico di lividi commenti. Dai diretti interessati nessuna replica, mentre in tanti si sono precipitati a prendere le difesecoppia più social d’Italia.alsu: il tweetdiscordia Con una sola frase,ha scatenato il terremoto sui social commentando un tweet di Paolo ...

Advertising

CinemaMorbegno : CINEMA PEDRETTI: Dal 28 al 30/12 '7 DONNE E UN MISTERO' Mar.28 - Mer.29 ore 19.00 Giovedì 30 ore 17.00 Cast: Margh… - LuigiLioce : Solidarietà alle attrici che hanno dovuto recitare con Ornella Vanoni: la nonna brontolona che impreca è divertenti… - infoitcultura : Ornella Vanoni al veleno contro Fedez e Chiara Ferragni “Meglio la felicità vera che …” - radiocalabriafm : ORNELLA VANONI - PER L'ETERNITÀ - GammaStereoRoma : Gino Paoli & Ornella Vanoni - Mi sono innamorato di te -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno annunciato di aver contratto il Covid con alcuni video su Instagram e devono fare anche i conti con le critiche di. La cantante ha lasciato un commento al veleno su Twitter sotto al post di Paolo Stella, attore e scrittore, che aveva pubblicato una foto in tema natalizio della sua numerosa famiglia. ...è una donna che nella vita ha sempre detto la sua senza pensarci due volte, oggi si schiera contro i Ferragnez La cantanteha sempre fatto valere i suoi punti di vista ...Pio e Amedeo contro Fedez e Chiara Ferragni: "C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio" Pio e Amedeo, il cui nuovo film "Belli ...Quando si parla di felicità, Ornella Vanoni preferisce quella vera e non quella dei Ferragnez, Fedez e Chiara: le parole della cantante.