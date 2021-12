Orlando a favore del salario minimo | “Non può esserci un veto | basta precarietà”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il lavoro precario si combatte anche con il. A sostenerlo è il ministro del Lavoro Andrea, che in un’intervista a La Stampa ha appoggiato l’introduzione dello strumento previsto dalla direttiva sulproposta dalla commissione europea, come risposta alla“per ambiti meno sindacalizzati”. “Io credo sia importante difendere la contrattazione come strumento di difesa dei diritti dei lavoratori, ma oggi bisogna prendere atto che non funziona come in passato”, ha detto, evidenziando come sulnon possanoveti a causa della crescita di “contratti pirata”. “Se ne esce o rafforzando la contrattazione con regole sulla rappresentanza, oppure lo ...

Advertising

NicolettaCalle1 : RT @paeserealeit: Hanno votato a favore dell'emendamento Orlando-Todde-Giorgetti i deputati di Pd, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, I… - gaga_orlando : Per favore eliminiamo Soleil e finalmente questa telenovelas sarà solo un ricordo lontano #GFVIP - enkelad0s : ma magari ci fosse la Orlando per favore Giucas - Derocco54 : Orlando ha fatto una considerazione corretta....ma ci pensera' la CIA a favore il lavoro sporco ! - ganjamanxxx1 : RT @paeserealeit: Hanno votato a favore dell'emendamento Orlando-Todde-Giorgetti i deputati di Pd, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, I… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando favore

TPI

Andreaè ministro della Giustizia. Si tengono gli Stati generali della esecuzione penale. ... In Parlamento il Pd si schiera contro amnistia e indulto e adi fantomatiche riforme per ...Andreaè ministro della Giustizia. Si tengono gli Stati generali della esecuzione penale. ... In Parlamento il Pd si schiera contro amnistia e indulto e adi fantomatiche riforme per ...Grande successo per l’evento di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon targato Rec Group: la serata di Gala si è svolta il 23 dicembre al teatro Posillipo ...NAPOLI – Grande successo per l’evento di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon targato Rec Group: la serata di Gala si è svolta il 23 Dicembre al Teatro Posillipo dal tema “La Vi ...