Organico Covid docenti e Ata, proroga (per ora) fino al 31 marzo. Nota ministeriale in arrivo (Di martedì 28 dicembre 2021) 400 milioni di euro per dare continuità ai contratti di docenti e Ata assunti per l'emergenza Covid. Se la prima stesura della Legge di Bilancio, già a fine novembre, aveva messo al sicuro la proroga dei contratti per il personale docente, fino all'ultimo il personale ATA è stato in bilico per capire se ci fossero i fondi anche per la proroga dei loro contratti. L'articolo .

