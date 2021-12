Online il nuovo trailer di Batman 4 (Di martedì 28 dicembre 2021) “The Batman and the cat” è questo il titolo del nuovo trailer sul film di Batman che uscirà al cinema il 3 Marzo 2022. Protagonisti Robert Pattinson nei panni del supereroe DC Comics e Zoë Kravitz nei panni della gatta ladra. Un’intima vicinanza tra Batman e Catwoman Nel trailer è mostrata un’inedita vicinanza tra Batman e Catwoman. I due sembrano unirsi per il bene comune: catturare il killer di Gotham City. Il giustiziere solitario della città sembra aver bisogno di più alleati rispetto ai suoi soliti aiutanti, il fido maggiordomo Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon. Per questo trova in Selina Kayle alias Catwoman una criminale che vuole liberarsi del “mostro” di Gotham. Dopo il primo trailer italiano, questo appare sempre molto cupo, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) “Theand the cat” è questo il titolo delsul film diche uscirà al cinema il 3 Marzo 2022. Protagonisti Robert Pattinson nei panni del supereroe DC Comics e Zoë Kravitz nei panni della gatta ladra. Un’intima vicinanza trae Catwoman Nelè mostrata un’inedita vicinanza trae Catwoman. I due sembrano unirsi per il bene comune: catturare il killer di Gotham City. Il giustiziere solitario della città sembra aver bisogno di più alleati rispetto ai suoi soliti aiutanti, il fido maggiordomo Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon. Per questo trova in Selina Kayle alias Catwoman una criminale che vuole liberarsi del “mostro” di Gotham. Dopo il primoitaliano, questo appare sempre molto cupo, ...

