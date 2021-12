Omicron dilaga in Europa | la Francia travolta dai contagi | 180mila in 24 ore | Picco di casi negli Usa

Advertising

Destradipopolo : #CUBA, PERCHE’ OMICRON NON DILAGA, IERI SOLO 128 CASI TUTTI VACCINATI, ANCHE I BAMBINI DI DUE ANNI… - telodogratis : Omicron dilaga: 180mila casi in Francia, impennata di ricoveri nel Regno Unito - RSInews : Omicron dilaga in Europa - Record di contagi in Francia (180.000) e Inghilterra (117'000) - La Danimarca ha il tass… - gabrielefermi : -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron dilaga

dominante anche in Olanda e Svizzera Ma è in tutta Europa che. La nuova variante, dopo Danimarca e Portogallo, è diventata dominante anche in Olanda e in Svizzera. La Danimarca ...e il Paese corre ai ripari contro il rischio di un blocco delle attività a causa delle tante persone in isolamento perché entrate in contatto con i contagiati. Attesa per il parere del ...La recrudescenza del Covid-19 colpisce anche Villabate, nel palermitano, dove si sono registrati altri 56 nuovi casi positivi. Di conseguenza il sindaco Gaetano Di Chiara lancia un accorato appello ai ...Finlandia off limits per i turisti stranieri non vaccinati. Il Paese dei laghi è il primo nell'Ue a fare un passo destinato a far discutere anche nei corridoi delle istituzioni europee avendo optato p ...