Omicidio nel Cagliaritano | padrone di casa ucciso durante una lite con l' inquilino

Leggi su agi

(Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Tre colpi di pistola al pettouna discussione per i canoni d'affitto non pagati o corrisposti in ritardo: così è morto a Monserrato (Cagliari) un ex imprenditore edile, Antonio Pisu, 79 anni, nell'appartamento dell'al quale da anni contestava una persistente morosità. Con l'accusa diè stato arrestato dalla polizia Luigi Piras, pensionato di 76 anni, ora piantonato all'ospedale Brotzu di Cagliari. I due, secondo quanto ricostruito dagli agenti, abitavano nella stessa palazzina di via Agricola, di proprietà di Pisu, dove vive anche il figlio. L'ex imprenditore da tempo avrebbe voluto riappropriarsi dell'appartamento che aveva affittato a Piras, per farci abitare altri familiari, tantopiù che non riceveva regolarmente il canone. La morosità aveva fatto scattare sollecitazioni scritte e l'estate scorsa ...