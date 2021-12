(Di martedì 28 dicembre 2021)a colpi di arma da fuoco a Monserrato, nel. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 79 anni, ex imprenditore edile, è statounacon un 76enne. Il primo,di, contestava al secondo il mancato pagamento dei canoni d'affitto o la loro corresponsione in ritardo. Fermato dalla polizia con l'accusa di, il 76enne è piantonato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio nel Cagliaritano, padrone di casa ucciso durante lite con l'inquilino - andreastoolbox : Omicidio nel Cagliaritano, padrone di casa ucciso durante lite con l'inquilino | Sky TG24 - news_mondo_h24 : Omicidio nel Cagliaritano, 79enne ucciso al culmine di una lite - SkyTG24 : Omicidio nel Cagliaritano, padrone di casa ucciso durante lite con l'inquilino - Sailorciro : @fdragoni va be... senza voler cadere nel qualunquismo lui ha fatto di peggio... che rubare un posto in ospedale..… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio nel

frattempo, le indagini proseguono per identificare i tre componenti della banda.L'uomo, incensurato, è stato rinchiusocarcere di Villa Fastiggi con l'accusa divolontario. Cangini ha raccontato di aver agito mosso dalla gelosia perché pensava che la moglie lo ..."Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in ...Un 80enne, arrestato con l'accusa di omicidio volontario, ha ucciso la moglie a coltellate nel loro appartamento di Fanano di Gradara. Ai carabinieri ha confessato di aver colpito la moglie Natalia Ky ...