Oggi 28 dicembre preghiamo i Santi Innocenti Martiri uccisi per mano di Erode

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Chiesa venera tutti i piccolinella strage omonima, per volere diAntipa, il quale ha timore del “nuovo re che è nato da poco”. L’istituzione di questa solennità risale all’epoca di Sant’Agostino.esistono luoghi di culto cattolici consacrati ai. 28, morti nella strage L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Cartabia piazza l’avvocato di B. a giudicare i magistrati. A Sisto (Forza Italia) la delega alle va… - TeresaBellanova : Il 27 dicembre dello scorso anno prendeva il via la campagna vaccinale. Oggi con 108mln somministrazioni, siamo il… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 388 morti il bilancio del tifone Rai che ha colpito le regioni centro-meridionali delle Filippi… - ApMdp : Oggi è Martedì 28 Dicembre 2021 e sono le ore 7:08. Buona Giornata a Tutti. - nuova_venezia : Buongiorno, ecco la prima di oggi, martedì 28 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi dicembre

Eppure il 242020 i morti erano 505, quest'anno 141: meno di un terzo. I ricoverati erano ... e probabilmente in minima parte, visto che la maggior parte dei contagiati diè ancora ...Il Falcon 900, decollato dall'aeroporto di Roma Ciampino poco dopo le 12 dilunedì 27, è giunto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari dove, nel rispetto delle misure precauzionali ...Mercoledì 28 dicembre assemblea dei dipendenti al teatro Persio Flacco VOLTERRA. Prima gli incontri per spiegare il piano di riorganizzazione della Cassa di risparmio di Volterra. Poi i segnali ...L’episodio fa riferimento a un episodio avvenuto giovedì 16 dicembre. Quel giorno un minorenne faentino aveva lasciato in sosta uno scooter Mbk di colore giallo; quando era andato a riprenderlo si era ...