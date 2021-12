Obbligo vaccinale in Serie A? Arriva la decisione del governo! (Di martedì 28 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Obbligo di vaccinazione è sempre più vicino per il mondo del calcio. Il Dipartimento per lo sport del governo italiano ha pubblicato le FAQ sulle diposizioni inerenti le misure di contenimento del covid-19. Il punto centrale è l’Obbligo, a partire dal 10 gennaio, di Green Pass rafforzato, dunque di vaccinazione o avvenuta guarigione per accedere a qualsiasi sport di squadra al chiuso e spogliatoi. Serie A Covid-19 Obbligo vaccinaleLe FAQ ufficiali del Governo -FAQ Governo: “A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi (…), l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’di vaccinazione è sempre più vicino per il mondo del calcio. Il Dipartimento per lo sport del governo italiano ha pubblicato le FAQ sulle diposizioni inerenti le misure di contenimento del covid-19. Il punto centrale è l’, a partire dal 10 gennaio, di Green Pass rafforzato, dunque di vaccinazione o avvenuta guarigione per accedere a qualsiasi sport di squadra al chiuso e spogliatoi.A Covid-19Le FAQ ufficiali del Governo -FAQ Governo: “A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi (…), l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno ...

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Maga: "La quarantena ai contatti vaccinati con tre dosi si può ridurre ma non cancellare" ...più e la disponibilità di tamponi cala è ancora accettabile che ci sia qualche milione di persone che per scelta ne chiede uno ogni due giorni per lavorare? 'Io sono favorevole all'obbligo vaccinale, ...

'No vax han fatto grave errore'/ La Vecchia (epidemiologo) 'Obbligo impossibile, ma?' Sull'obbligo vaccinale resto scettico però, perché non vedo come questo potrebbe essere applicato. I no vax sono estremamente soggetti al contagio, ma bisogna dire che anche chi è stato vaccinato può ...

Obbligo vaccinale, l'opzione necessaria per combattere il Covid QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, è record di contagi, 253 nuovi positivi in 24 ore Intanto nella conferenza di fine anno il presidente della Regione Erik Lavevaz torna a chiedere al governo l'obbligo vaccinale per tutti: l'82 per cento dei ricoverati al Parini di Aosta non è ...

Toti, stop alla quarantena per i contatti dei positivi aggiunge. Toti, non escludo venga allargato obbligo vaccinale “Sui tamponi per andare a lavorare il Governo dovrà fare un’ulteriore riflessione. Ho sentito parecchi ministri in questi giorni, non ...

