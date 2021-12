Obbligo vaccinale e calciatori: è il momento di scelte forti (Di martedì 28 dicembre 2021) La folle crescita dei contagi riporta al centro del dibattito l’Obbligo vaccinale anche per i calciatori professionisti Avremmo tutti auspicato una prospettiva di 2022 decisamente più rosea e invece le ultime settimane hanno riproposto con forza il pericolo covid: e l’Obbligo vaccinale anche per i calciatori torna argomento di strettissima attualità. Lo scatto violento dei contagi causato dalla variante Omicron sta imperversando ormai anche in Italia e il gioco più bello del mondo non può esserne esente. Nei fatti e soprattutto nei ragionamenti. La Serie B ha tempestivamente rinviato le due giornate in programma tra Natale e Capodanno, mentre la Premier League si è “accontentata” di cancellare partite su partite ad hoc ma ha preferito mantenere il programma originario che ancora ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) La folle crescita dei contagi riporta al centro del dibattito l’anche per iprofessionisti Avremmo tutti auspicato una prospettiva di 2022 decisamente più rosea e invece le ultime settimane hanno riproposto con forza il pericolo covid: e l’anche per itorna argomento di strettissima attualità. Lo scatto violento dei contagi causato dalla variante Omicron sta imperversando ormai anche in Italia e il gioco più bello del mondo non può esserne esente. Nei fatti e soprattutto nei ragionamenti. La Serie B ha tempestivamente rinviato le due giornate in programma tra Natale e Capodanno, mentre la Premier League si è “accontentata” di cancellare partite su partite ad hoc ma ha preferito mantenere il programma originario che ancora ...

Advertising

Corriere : «È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? L’obbligo vaccinale è un provvedi… - fattoquotidiano : Gli esercenti in rivolta per la chiusura. Il premier valuta ancora di estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavor… - ilriformista : Con questo trend entro fine gennaio potrebbero essere 10 milioni gli italiani in #quarantena, portando il Paese all… - enricoeda76 : RT @gr_grim: '#ilVaccino non funziona? Mettiamo l'obbligo vaccinale per lavorare' 'I vaccinati si contagiano? Facciamo il #lockdown dei no… - RenatoMaiaron : Ma il cazzaro padano che strizza l’occhio ai no vax con quale faccia da culo ha il coraggio di parlare con gli impr… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Nuove regole per la quarantena, che cosa può cambiare e da quando ... Giovanni Toti, che peraltro auspica anche l'allargamento dell'obbligo vaccinale. Quello, cioè, che potrebbe essere il prossimo step dopo la riduzione della quarantena. "Bisogna cambiare le regole al ...

Orlando: "Il salario minimo contro il lavoro povero. Dopo il voto sul Colle, rischio urne subito" ROMA. "Ormai bisogna valutare misure più restrittive come l'obbligo vaccinale o il lockdown per i no vax". Con il Paese schiacciato spalle al muro dal Covid - 19 tornato alla carica, c'è chi nel governo tira fuori la testa per primo per lanciare la misura che ...

Obbligo vaccinale, l'opzione necessaria per combattere il Covid QUOTIDIANO NAZIONALE I lavoratori chiedono lo smart working I sindacati e il rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rsu e Rsl) della Città Metropolitana chiedono di tornare al più presto all’applicazione dello smart working. Di fatto i tanti casi di c ...

Ecco i numeri che chiudono la discussione Siamo tutti contagiati, ma qualcosa è cambiato (in meglio) rispetto a un anno fa: ed è un qualcosa che deve indurre il governo a modificare la politica sui vaccini. Spiegheremo il perché con i numeri, ...

... Giovanni Toti, che peraltro auspica anche l'allargamento dell'. Quello, cioè, che potrebbe essere il prossimo step dopo la riduzione della quarantena. "Bisogna cambiare le regole al ...ROMA. "Ormai bisogna valutare misure più restrittive come l'o il lockdown per i no vax". Con il Paese schiacciato spalle al muro dal Covid - 19 tornato alla carica, c'è chi nel governo tira fuori la testa per primo per lanciare la misura che ...I sindacati e il rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rsu e Rsl) della Città Metropolitana chiedono di tornare al più presto all’applicazione dello smart working. Di fatto i tanti casi di c ...Siamo tutti contagiati, ma qualcosa è cambiato (in meglio) rispetto a un anno fa: ed è un qualcosa che deve indurre il governo a modificare la politica sui vaccini. Spiegheremo il perché con i numeri, ...