Obbligo vaccinale a gennaio 2022: botta e risposta Bonomi-Sileri (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo a questo punto "deve introdurre l'Obbligo vaccinale". Lo dice oggi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista al Messaggero. "Credo che il governo sia ancora in tempo per varare... Leggi su europa.today (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo a questo punto "deve introdurre l'". Lo dice oggi il presidente di Confindustria, Carlo, in un'intervista al Messaggero. "Credo che il governo sia ancora in tempo per varare...

Advertising

Corriere : «È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? L’obbligo vaccinale è un provvedi… - fattoquotidiano : Gli esercenti in rivolta per la chiusura. Il premier valuta ancora di estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavor… - ilriformista : Con questo trend entro fine gennaio potrebbero essere 10 milioni gli italiani in #quarantena, portando il Paese all… - DemosLandia : RT @gr_grim: Mi sembra il momento giusto per mettere l'obbligo vaccinale pena il licenziamento e chiudere in casa i 'no vax' per due settim… - zazoomblog : Covid: Calenda ‘avanti così no alternative a obbligo vaccinale ma rischio bomba sociale’ - #Covid: #Calenda #‘avan… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Bonomi, Manovra occasione persa Per il numero uno degli industriali il Governo "è ancora in tempo per varare l'obbligo vaccinale". Poi sottolinea che di tempo "ne abbiamo perso tanto . Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di ...

Covid, Orlando: 'Bisogna valutare misure più restrittive' Ormai 'bisogna valutare misure più restrittive come l'obbligo vaccinale' o 'l'ipotesi di limitare la circolazione delle persone che non hanno la protezione, che rischiano di mettere sotto pressione il sistema sanitario'. È 'un'opinione personale che non ...

Obbligo vaccinale, l'opzione necessaria per combattere il Covid QUOTIDIANO NAZIONALE Bonomi, Manovra occasione persa (Teleborsa) - La manovra è "un'occasione persa. Legge di bilancio e decreto fiscale non vanno nella giusta direzione. Manca qualcosa". Così a Il Messaggero il Presidente di Confindustria ...

Italia, Covid. Presidente Confindustria Bonomi: ” Governo è in tempo per l’obbligo vaccinale” L’obbligo vaccinale? “Il governo e’ ancora in tempo per introdurlo”, altrimenti “si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che e’ difficile per qualsiasi necessità di ...

Per il numero uno degli industriali il Governo "è ancora in tempo per varare l'". Poi sottolinea che di tempo "ne abbiamo perso tanto . Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di ...Ormai 'bisogna valutare misure più restrittive come l'' o 'l'ipotesi di limitare la circolazione delle persone che non hanno la protezione, che rischiano di mettere sotto pressione il sistema sanitario'. È 'un'opinione personale che non ...(Teleborsa) - La manovra è "un'occasione persa. Legge di bilancio e decreto fiscale non vanno nella giusta direzione. Manca qualcosa". Così a Il Messaggero il Presidente di Confindustria ...L’obbligo vaccinale? “Il governo e’ ancora in tempo per introdurlo”, altrimenti “si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che e’ difficile per qualsiasi necessità di ...