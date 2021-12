Nuovo record di contagi in Lombardia, Fontana: “Al limite tra zona bianca e gialla” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Siamo ai limiti tra la zona bianca e la zona gialla. Abbiamo superato alcuni parametri della zona bianca, ma siamo in una situazione di non particolare gravità”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla trasmissione ‘Zapping’ su Radio Uno Rai. “Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione di tensione – ha aggiunto -. Le percentuali dei ricoverati in ospedale sono superiori nei non vaccinati. In Lombardia abbiamo il 10% di non vaccinati, ma i non vaccinati ricoverati in ospedale sono il 55%. Questo spiega, giustifica e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) “Siamo ai limiti tra lae la. Abbiamo superato alcuni parametri della, ma siamo in una situazione di non particolare gravità”. Così il governatore della Regione, Attilio, alla trasmissione ‘Zapping’ su Radio Uno Rai. “Il numero deista sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione di tensione – ha aggiunto -. Le percentuali dei ricoverati in ospedale sono superiori nei non vaccinati. Inabbiamo il 10% di non vaccinati, ma i non vaccinati ricoverati in ospedale sono il 55%. Questo spiega, giustifica e ...

