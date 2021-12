Nuovo picco di contagi. Sono 78.313 nelle ultime 24 ore. Più del doppio di ieri e oltre 28mila solo in Lombardia. Il tasso di positività al 7,6%. I decessi sono 202 (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovo picco di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di positività sono 78.313, ben oltre oltre record dei 54.762 registrati il giorno di Natale e dei 30.810 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.034.677 tamponi (contro i 343.968 del 27 dicembre), con un tasso di positività che scende al 7,6% (-1,4%). I morti nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono stati 202 (ieri 142), per un totale di 136.955 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari salgono a 10.089 (+366 rispetto a ieri), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021)diin Italia24 ore. I nuovi casi di78.313, benrecord dei 54.762 registrati il giorno di Natale e dei 30.810 di(leggi l’articolo) a fronte di 1.034.677 tamponi (contro i 343.968 del 27 dicembre), con undiche scende al 7,6% (-1,4%). I morti24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute,stati 202 (142), per un totale di 136.955 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari salgono a 10.089 (+366 rispetto a), ...

