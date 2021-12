Nuovo caso Covid nel Napoli, Lozano positivo in Messico (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo Fabian Ruiz, anche Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19. Altro caso di coronavirus nel Napoli. La società partenopea fa sapere che la scoperta è avvenuta “in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico”. “Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, prosegue la società. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo Fabian Ruiz, anche Hirvingè risultatoal-19. Altrodi coronavirus nel. La società partenopea fa sapere che la scoperta è avvenuta “in seguito a un tampone molecolare effettuato in”. “Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, prosegue la società. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

