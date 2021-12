Nuova avventura per Pirlo? Rui Costa lo vuole al Benfica (Di martedì 28 dicembre 2021) Pirlo corteggiato dall’ex compagno: Nuova panchina in vista per l’ex Juve? Rui Costa lo vuole al Benfica Caos in casa Benfica. Come riferito da Record, è rottura tra l’allenatore Jorge Jesus e il club portoghese, tant’è che sono già emersi i rumors legati ad un suo possibile ritorno in Brasile. L’opzione immediata per sostituirlo è rappresentata da Verissimo, allenatore della squadra B. Per il futuro, invece, l’idea del presidente Manuel Rui Costa è quella di affidare la panchina all’ex compagno di squadra al Milan Andrea Pirlo, ancora senza incarico dopo l’esonero alla Juventus L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021)corteggiato dall’ex compagno:panchina in vista per l’ex Juve? RuiloalCaos in casa. Come riferito da Record, è rottura tra l’allenatore Jorge Jesus e il club portoghese, tant’è che sono già emersi i rumors legati ad un suo possibile ritorno in Brasile. L’opzione immediata per sostituirlo è rappresentata da Verissimo, allenatore della squadra B. Per il futuro, invece, l’idea del presidente Manuel Ruiè quella di affidare la panchina all’ex compagno di squadra al Milan Andrea, ancora senza incarico dopo l’esonero alla Juventus L'articolo proviene da Calcio News 24.

