Nuoto: record del mondo nei 50 rana in vasca corta per il turco Emre Sakci (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalla squalifica record del mondo. A Gaziantep, in Turchia, Emre Sakci firma il nuovo primato del mondo nei 50 rana in vasca corta. Il 24enne di Smirne, nel corso dei campionati nazionali del suo Paese, ferma il crono a 24?95 divenendo così il primo uomo a scendere sotto il muro dei 25?. Il precedente primato apparteneva al sudafricano Cameron Van der Burgh in 25?25 e durava da 12 anni, dal 14 novembre 2009, eguagliato poi il 7 novembre 2021 dal bielorusso Ilya Shymanovic, agli Europei in vasca corta di Kazan 2021. Curiosamente, Sakci era stato squalificato in batteria nei 100 rana e in semifinale proprio nei 50 ai campionati mondiali di Abu Dhabi della scorsa settimana. In quella ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Dalla squalificadel. A Gaziantep, in Turchia,firma il nuovo primato delnei 50in. Il 24enne di Smirne, nel corso dei campionati nazionali del suo Paese, ferma il crono a 24?95 divenendo così il primo uomo a scendere sotto il muro dei 25?. Il precedente primato apparteneva al sudafricano Cameron Van der Burgh in 25?25 e durava da 12 anni, dal 14 novembre 2009, eguagliato poi il 7 novembre 2021 dal bielorusso Ilya Shymanovic, agli Europei indi Kazan 2021. Curiosamente,era stato squalificato in batteria nei 100e in semifinale proprio nei 50 ai campionati mondiali di Abu Dhabi della scorsa settimana. In quella ...

Advertising

Eurosport_IT : MIRESSI VOLAAAAAAAAAAA ??????? Quarto oro per l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi: l'azzurro stabilisce anche il nuovo… - Eurosport_IT : ?? Record di medaglie per l'Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta! ??????????????? #FINAAbuDhabi2021 | #Nuoto - poliziadistato : Mondiali ?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 uno straordinario #AlessandroMiressi è campione del mondo nei 100… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #2021 #graduatorie #nuoto #record Swim Stats, i Record e le Graduatorie 2021 in Vasca Lunga: L'… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #EmreSakci Nuoto: record del mondo di Emre Sakci! Il turco scende sotto i 25” nei 50 rana: Cade… -