(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In occasioneFesta deidel 2 ottobre, Unicef Italia ha lanciato il “Manifesto dedicato alle nonne eambasciatori di pace”, legandolo alle celebrazioni del 75° anniversarionascita del FondoNazioni Unite per l’Infanzia (11 dicembre 1946). Il documento contiene i 9 principisolidarietà intergenerazionale, di cui si sottolinea il valore sociale. Scopo del Manifesto, infatti è sottolineare che i“sono custodistorica, promotori di solidarietà intergenerazionale, costruttori di una società non violenta”. Icollettività. È nel ruolo di educatori, riconosce l’Unicef, che i ...

anteprima24 : ** #Nonni memoria di storia. I racconti della guerra in Costa d'Amalfi ** - leone52641 : RT @PerpetuumAle: poesie mandate a memoria. Si giocava a tombola con le bucce dei mandarini a coprire i numeri, poi a carte con i nonni che… - Blu09765054 : RT @PerpetuumAle: poesie mandate a memoria. Si giocava a tombola con le bucce dei mandarini a coprire i numeri, poi a carte con i nonni che… - RaffaeleRaimon2 : RT @PerpetuumAle: poesie mandate a memoria. Si giocava a tombola con le bucce dei mandarini a coprire i numeri, poi a carte con i nonni che… - aleniggaz : RT @PerpetuumAle: poesie mandate a memoria. Si giocava a tombola con le bucce dei mandarini a coprire i numeri, poi a carte con i nonni che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonni memoria

anteprima24.it

... stimoliamoe ricordi di un tempo passato". "E' importante ricordarsi di tutti gli anziani ... renderà i nostripiù capaci di avvertire i loro bisogni e di esprimerli". "Con la musica dei ...... sia per l'affetto di genitori everso i propri figli o nipoti, sia per la naturalezza dei ... Non solo a segnare il tempo , il Calendario "ladel futuro tra presente e passato" è uno ...E' stato un compleanno speciale, ricco di sorprese e ricordi, per la dolce e ben voluta nonnina. E' nata a Torino il 22 dicembre 1921 ed è arrivata insieme ai genitori in Canavese all'età di 2 anni ...“A voi grandi non piace quando vengono fatte circolare foto in cui tenete gli occhi chiusi, la bocca storta, la pancia fuoriuscente, i capelli orrendi? Non è così? È la stessa cosa per noi” ...