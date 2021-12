Non solo Insigne, un altro attaccante della Nazionale al Toronto: c’è l’offerta! (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono sempre più insistenti le voci che porterebbero Lorenzo Insigne verso il Toronto, come nuova avventura dopo il trascorso a Napoli. Ma a quanto pare il club militante nella MLS non ha messo nel mirino solo ed esclusivamente il capitano azzurro ma anche un altro calciatore sempre della Serie A. L’attaccante in questione è Andrea Belotti, che secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe un altro obiettivo del Toronto che vorrebbe affiancarlo a Lorenzo Insigne in modo da formare una coppia offensiva italiana. Aggiungendo, inoltre, che i contatti per la trattativa sarebbero già stati avviati. Lorenzo Insigne, Napoli-LazioInsigne e Belotti, ma sul taccuino del Toronto si aggiunge anche un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono sempre più insistenti le voci che porterebbero Lorenzoverso il, come nuova avventura dopo il trascorso a Napoli. Ma a quanto pare il club militante nella MLS non ha messo nel mirinoed esclusivamente il capitano azzurro ma anche uncalciatore sempreSerie A. L’in questione è Andrea Belotti, che secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe unobiettivo delche vorrebbe affiancarlo a Lorenzoin modo da formare una coppia offensiva italiana. Aggiungendo, inoltre, che i contatti per la trattativa sarebbero già stati avviati. Lorenzo, Napoli-Lazioe Belotti, ma sul taccuino delsi aggiunge anche un ...

