“Non solo Insigne…” Toronto scatenato | altro big della Serie A

Dopo la grande offerta per Insigne il Toronto guarda ancora in Serie A ed avrebbe messo nel mirino anche il 'Gallo' Andrea Belotti. Nelle ultime ore si è parlato molto della grande offerta del Toronto, club canadese della MLS, per il capitano del Napoli e numero dieci della Nazionale Lorenzo Insigne. Come riporta Sky Sport Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Come accedere ai palazzetti: mascherine ffp2 e non solo PistoiaSport Calciomercato, non solo Insigne: offerta Toronto per Belotti Il Toronto vuole portare due campionati d'Europa in Major League Soccer: dopo l'intesa di massima con Insigne, il club canadese ha presentato un'offerta ...

Non solo Ciciretti, anche Folorunsho può lasciare Pordenone: due club di B su di lui Il centrocampista romano è arrivato in neroverde in prestito dal Napoli, ma sarebbe finito nel mirino di due club ...

Il Toronto vuole portare due campionati d'Europa in Major League Soccer: dopo l'intesa di massima con Insigne, il club canadese ha presentato un'offerta ...Il centrocampista romano è arrivato in neroverde in prestito dal Napoli, ma sarebbe finito nel mirino di due club ...