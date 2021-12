Non solo il fenomeno Ade, la strana intervista a Massimo Citro sui vaccini anti Covid: «State lontani dai vaccinati» (Di martedì 28 dicembre 2021) Mediante l’analisi di una breve intervista a Massimo Citro, possiamo fare un ripasso di diverse vecchie bufale sui vaccini contro il nuovo Coronavirus. L’argomento principe del video apparso su Facebook (tratto a sua volta da Tik Tok) è quello della «Spike tossica» che causerebbe trombo-embolia e ictus (ne abbiamo parlato già qui, qui e qui). Per chi ha fretta: Il fenomeno Ade non è mai emerso in connessione coi vaccini anti-Covid. Altri eventi avversi come i trombi o gli ictus sono risultati irrilevanti rispetto ai benefici della vaccinazione contro i rischi ben più probabili della Covid-19. La narrazione qui analizzata è totalmente priva di fonti scientifiche a supporto. Analisi Nel filmato ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Mediante l’analisi di una breve, possiamo fare un ripasso di diverse vecchie bufale suicontro il nuovo Coronavirus. L’argomento principe del video apparso su Facebook (tratto a sua volta da Tik Tok) è quello della «Spike tossica» che causerebbe trombo-embolia e ictus (ne abbiamo parlato già qui, qui e qui). Per chi ha fretta: IlAde non è mai emerso in connessione coi. Altri eventi avversi come i trombi o gli ictus sono risultati irrilevrispetto ai benefici della vaccinazione contro i rischi ben più probabili della-19. La narrazione qui analizzata è totalmente priva di fonti scientifiche a supporto. Analisi Nel filmato ...

