"Non rinnoverò…": ecco l'annuncio che gela tutti, pronta l'asta di mercato? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'Inter è da sempre molto attenta ai giocatori in scadenza di contratto. Il club nerazzurro cerca sul mercato il difensore tedesco Ginter. In casa Inter si lavora al futuro e la dirigenza nerazzurra valuta le opportunità più interessanti nel calciomercato. Sia Piero Ausilio che Beppe Marotta studiano con attenzione i giocatori in scadenza di contratto

