“Non è facile…”, Conte lo ha fatto di nuovo: lo ‘sfogo’ in conferenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Al termine del match disputato oggi contro il Southampton, Antonio Conte si è lamentato davanti ai media nel post partita. Nel diciannovesimo turno di Premier League il Tottenham di Antonio Conte ha frenato, pareggiando solo 1 a 1 nel match contro il Southampton. Gli Spurs erano addirittura sotto nel risultato, a causa della rete di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) Al termine del match disputato oggi contro il Southampton, Antoniosi è lamentato davanti ai media nel post partita. Nel diciannovesimo turno di Premier League il Tottenham di Antonioha frenato, pareggiando solo 1 a 1 nel match contro il Southampton. Gli Spurs erano addirittura sotto nel risultato, a causa della rete di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

reportrai3 : Le aziende formavano un cartello che si spartiva anche le quote per la manutenzione. I paesi maggiormente colpiti d… - M5S_Camera : Il #Superbonus110% continua a far bene all'Italia! Non è stato facile, ma alla fine in Parlamento le altre forze p… - Nissanitalia : È facile perdersi fra le luci della città, ma non per #Nissan #JUKE, il Crossover Coupé che non teme confronti. - ddinno : RT @ChanceGardiner: Prof. Francois Balloux: Non è facile dirlo a chi brinda per lo zero COVlD, ma alla fine tutti verranno infettati. Si pu… - Tavaso1 : @appleyan0 Nella vita conta altro. Chi capisce cosa conta veramente nella vita per la nostra evoluzione vede gli al… -