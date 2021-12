Non c’è pace per Charlene di Monaco: l’ennesima bastonata (Di martedì 28 dicembre 2021) Charlene di Monaco sta passando le festività natalizie più difficili della sua vita. Lontana dal suo regno dove l’attendono la sua famiglia ed i suoi sudditi, è stata anche raggiunta da un’altra, dolorosa notizia. Quale? Charlène-di-Monaco-AltranotiziaMonaco, il Palazzo, la sua casa dove l’attendono suo marito, il principe Alberto II di Monaco ed i suoi amatissimi gemelli Jacques e Gabriella, sono ancora lontani per la principessa Charlene. Ancora per qualche tempo dovrà rimanere ricoverata nella clinica svizzera che dal novembre scorso l’ha ospitata per la riabilitazione. I postumi dell’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha colpita nel suo paese, il Sud Africa, non le permettono ancora di ritornare a casa e riprendere una vita normale. Quello che si sta per ... Leggi su altranotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)dista passando le festività natalizie più difficili della sua vita. Lontana dal suo regno dove l’attendono la sua famiglia ed i suoi sudditi, è stata anche raggiunta da un’altra, dolorosa notizia. Quale? Charlène-di--Altranotizia, il Palazzo, la sua casa dove l’attendono suo marito, il principe Alberto II died i suoi amatissimi gemelli Jacques e Gabriella, sono ancora lontani per la principessa. Ancora per qualche tempo dovrà rimanere ricoverata nella clinica svizzera che dal novembre scorso l’ha ospitata per la riabilitazione. I postumi dell’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha colpita nel suo paese, il Sud Africa, non le permettono ancora di ritornare a casa e riprendere una vita normale. Quello che si sta per ...

