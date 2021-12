‘No vax’ choc a Roma: plico con minacce e della polvere bianca contro Patuanelli, aperta stasera al ministero delle politiche Agricole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Si smentisce la notizia dell’esplosione di una busta al ministero delle politiche Agricole. Non c’è pertanto alcun ferito. È arrivata tuttavia una busta indirizzata al ministro Patuanelli contenente minacce di morte, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”. Questa la nota ufficiale con la quale, poco fa, il ministero delle politiche Agricole ha confermato il ricevimento di un plico indirizzato al ministro Stefano Patuanelli (e capodelegazione del M5S al governo), all’interno del quale è stata rinvenuta una lettera di minacce di chiara matrice ‘no-vax’, e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Si smentisce la notizia dell’esplosione di una busta al. Non c’è pertanto alcun ferito. È arrivata tuttavia una busta indirizzata al ministrocontenentedi morte, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”. Questa la nota ufficiale con la quale, poco fa, ilha confermato il ricevimento di unindirizzato al ministro Stefano(e capodelegazione del M5S al governo), all’interno del quale è stata rinvenuta una lettera didi chiara matrice ‘no-, e ...

