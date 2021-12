No Time To Die: Naomie Harris era convinta che il finale sarebbe stato cambiato (Di martedì 28 dicembre 2021) L'attrice Naomie Harris ha rivelato che inizialmente era convinta che sarebbe stato cambiato il finale di No Time To Die. No Time To Die è stato il nuovo film dedicato alla storia di James Bond con protagonista Daniel Craig e l'attrice Naomie Harris ha rivelato che era convinta i produttori avrebbero cambiato il finale prima della distribuzione nelle sale. La star era infatti rimasta sconvolta dall'epilogo della storia diretta da Cary Fukunaga, al punto da credere che si trattasse di uno script falso ideato per evitare la possibile diffusione di spoiler. Naomie Harris, parlando di No ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) L'attriceha rivelato che inizialmente eracheildi NoTo Die. NoTo Die èil nuovo film dedicato alla storia di James Bond con protagonista Daniel Craig e l'attriceha rivelato che erai produttori avrebberoilprima della distribuzione nelle sale. La star era infatti rimasta sconvolta dall'epilogo della storia diretta da Cary Fukunaga, al punto da credere che si trattasse di uno script falso ideato per evitare la possibile diffusione di spoiler., parlando di No ...

