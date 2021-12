Nina Moric torna ad accusare Belen Rodriguez | «Il peccato e la vergogna sono i tuoi»

(Di martedì 28 dicembre 2021)tiene il punto. Dopo le dure parole rivolte a, l'ex moglie di Fabrizio Coronaad attaccare la modella in una nuova storia su Instagram.L'accusa di...

Qualcuno ci ha visto maliziosamente una risposta indiretta a, nella chat che Belen Rodriguez ha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Si tratta di una conversazione molto dolce tra lei e il figlio Santiago, che in questi giorni è con il padre ...vs Belen Rodriguez "Ha provato a baciare mio figlio"/ Ma lui "Stron*ate" Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese , nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali, sembra tutto finito e ...Nina Moric tiene il punto. Dopo le dure parole rivolte a Belen Rodriguez, l'ex moglie di Fabrizio Corona torna ad attaccare la modella in una nuova storia su Instagram. L'accusa di ...Nina Moric è tornata ad attaccare Belen Rodriguez durante le festività natalizie con accuse pesanti e durissime condivise con i suoi follower sui social.