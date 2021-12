Nightmare Alley: il film di Guillermo del Toro contiene un easter egg legato a Mimic (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel film Nightmare Alley c'è un easter egg legato a Mimic, il primo progetto in inglese girato da Guillermo del Toro. Nel film Nightmare Alley c'è un easter egg legato a Mimic, il primo film girato in inglese dal regista messicano Guillermo del Toro nel 1997. Il lungometraggio, purtroppo, è legato un'esperienza non particolarmente positiva a causa degli incassi non elevati e al comportamento del produttore Bob Weinstein. Il filmmaker ha sottolineato che si è trattata di un'esperienza davvero orribile. Guillermo del Toro non ha però mai ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Nelc'è unegg, il primo progetto in inglese girato dadel. Nelc'è unegg, il primogirato in inglese dal regista messicanodelnel 1997. Il lungometraggio, purtroppo, èun'esperienza non particolarmente positiva a causa degli incassi non elevati e al comportamento del produttore Bob Weinstein. Ilmaker ha sottolineato che si è trattata di un'esperienza davvero orribile.delnon ha però mai ...

Advertising

bennyxx9 : TRAILER DI NIGHTMARE ALLEY QUINDI C'È IN PROGRAMMAZIONE HO IL CAZZO IN MANO - RossellaVisaggi : @MissCateryl Penso perché il padre( di Romina) ha interpretato il primo Nightmare Alley, quindi il regista Del Toro… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Guillermo Del Toro: Il regista di Nightmare Alley non ha intenzione di sviluppare nuovi videogiochi… - MissCateryl : ma in che senso c’è Romina Power in nightmare alley - PastranaTweet : EL ARTE DEL CINE: /RUMBO A LA ESTATUILLA: Disney´s 'Nightmare Alley' (2021) Featurette -