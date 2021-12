Niente McDonald’s alle Terme di Caracalla. Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del colosso Usa (Di martedì 28 dicembre 2021) Niente McDonald’s alle Terme di Caracalla a Roma. Premiata la tutela della preziosa area archeologica e paesaggistica. La VI sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del colosso statunitense sull’apertura di un McDrive alle Terme di Caracalla. Ne dà notizia con soddisfazione il Codacons. Che era intervenuto in giudizio contro la multinazionale per difendere il decoro urbano. Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di McDonald’s Con il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato McDonald’s Development Italy ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021)dia Roma. Premiata la tutela della preziosa area archeologica e paesaggistica. La VI sezione deldihato ildelstatunitense sull’apertura di un McDrivedi. Ne dà notizia con soddisfazione il Codacons. Che era intervenuto in giudizio contro la multinazionale per difendere il decoro urbano. IldiildiCon ildinanzi aldiDevelopment Italy ...

Advertising

SecolodItalia1 : Niente McDonald’s alle Terme di Caracalla. Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del colosso Usa… - marcodellaguzzo : Può un’inondazione in #Canada provocare una carenza di patatine fritte in un McDonald’s in #Giappone? La frase orig… -