Nicole Kidman: “Dopo il divorzio da Tom Cruise ho sofferto di depressione” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo circa venti anni Nicole Kidman parla del passato e della depressione. Era il periodo successivo al divorzio da Tom Cruise ma anche il periodo buio per la sua interpretazione di Virginia Woolf. Quel ruolo le ha fatto guadagnare il suo unico Oscar ma il film The Hours l’ha distrutta. Quel ruolo ha acuito in Nicole Kidman il senso della perdita causato dalla separazione dal marito. Tutto questo la mandò in frantumi. Ne parla oggi perché è sempre più importante condividere queste esperienze, la salute mentale è fondamentale ma per molti resta ancora qualcosa da nascondere. Nicole Kidman ne ha parlato un ‘intervista a BBC Radio 4 nel programma This cultural life. Nicole Kidman: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021)circa venti anniparla del passato e della. Era il periodo successivo alda Tomma anche il periodo buio per la sua interpretazione di Virginia Woolf. Quel ruolo le ha fatto guadagnare il suo unico Oscar ma il film The Hours l’ha distrutta. Quel ruolo ha acuito inil senso della perdita causato dalla separazione dal marito. Tutto questo la mandò in frantumi. Ne parla oggi perché è sempre più importante condividere queste esperienze, la salute mentale è fondamentale ma per molti resta ancora qualcosa da nascondere.ne ha parlato un ‘intervista a BBC Radio 4 nel programma This cultural life.: ...

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: “Being the Ricardos”: Nicole Kidman cerca il primo SAG Award #SagAward #BeingTheRicardos #NicoleKidman @gconvertini97… - periodicodaily : “Being the Ricardos”: Nicole Kidman cerca il primo SAG Award #SagAward #BeingTheRicardos #NicoleKidman… - _ro_beero : @carlottup Scherzi. Io peggio di Nicole Kidman in The Others. Tutto chiuso ?? - 3cinematographe : #NicoleKidman ha svelato di aver sofferto di depressione durante il difficile periodo del divorzio da Tom Cruise - ric_________ : visto il trailer di northman con taylor joy e nicole kidman e se ami ciò che è nordico non può che ispirare -