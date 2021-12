Nicola Savino sta per dire addio a Le Iene? Le sue parole a Nuovo TV (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicola Savino potrebbe lasciare “Le Iene” per il prossimo anno. Il conduttore televisivo vorrebbe dedicarsi ad altri progetti televisivi. La dichiarazione di Nicola Savino Il conduttore originario di Lucca, intervistato per Nuovo Tv e DiPiù Tv, ha dichiarato di star pensando seriamente di lasciare lo show Mediaset che l’ha visto protagonista davanti alle telecamere negli ultimi 4 anni della sua vita e autore negli anni dal ’98 al 2002. Il cinquantaquattrenne lascerebbe in modo sereno e soddisfatto il team per crescere e sviluppare nuove competenze: “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021)potrebbe lasciare “Le” per il prossimo anno. Il conduttore televisivo vorrebbe dedicarsi ad altri progetti televisivi. La dichiarazione diIl conduttore originario di Lucca, intervistato perTv e DiPiù Tv, ha dichiarato di star pensando seriamente di lasciare lo show Mediaset che l’ha visto protagonista davanti alle telecamere negli ultimi 4 anni della sua vita e autore negli anni dal ’98 al 2002. Il cinquantaquattrenne lascerebbe in modo sereno e soddisfatto il team per crescere e sviluppare nuove competenze: “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un, o più probabilmente un arrivederci senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel ...

