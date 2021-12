Nicola Savino lascia Le Iene? Parla il conduttore (Di martedì 28 dicembre 2021) Nicola Savino è alla guida del programma da cinque anni e precedentemente è stato autore: cos’ha detto sul futuro Autore dal 1998 al 2002, poi conduttore nelle ultime stagioni. Nicola Savino ha legato il nome a quello della storica trasmissione di Italia 1 ma tutto potrebbe finire. Nicola Savino (foto Facebook)È lui stesso che lo conferma in un’intervista a DiPiù Tv e Nuovo Tv. Nel caso le strade si dovessero dividere non si tratterebbe di un addio ma di un “arrivederci, senza rancore“, precisa il conduttore toscano, perché a quel programma, ha detto, resterà sempre legato poiché l’ha visto nascere. Se lascerà il motivo dovrebbe quindi essere solo un’esigenza personale dovuta a qualche nuova esperienza in cantiere come ciclicamente ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021)è alla guida del programma da cinque anni e precedentemente è stato autore: cos’ha detto sul futuro Autore dal 1998 al 2002, poinelle ultime stagioni.ha legato il nome a quello della storica trasmissione di Italia 1 ma tutto potrebbe finire.(foto Facebook)È lui stesso che lo conferma in un’intervista a DiPiù Tv e Nuovo Tv. Nel caso le strade si dovessero dividere non si tratterebbe di un addio ma di un “arrivederci, senza rancore“, precisa iltoscano, perché a quel programma, ha detto, resterà sempre legato poiché l’ha visto nascere. Se lascerà il motivo dovrebbe quindi essere solo un’esigenza personale dovuta a qualche nuova esperienza in cantiere come ciclicamente ...

NicolaPorro : Dai Ferragnez a Nicola Savino, passando per #Jovanotti: tutti a fare la telecronaca della loro situazione sanitaria… - Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - Ericaa_r1 : RT @Deabendata4: Nicola Savino: 'Tra i 'celebri ripetenti' avrei voluto in classe come confidente Giulia Salemi. Ha un rapporto con i bambi… - Mariann29517397 : RT @vero_gossip: Dal 4 Gennaio Giulia Salemi tornerà sui banchi di scuola con Back to School il programma di Nicola Savino in prima serata… - Dolores77501816 : RT @vero_gossip: Dal 4 Gennaio Giulia Salemi tornerà sui banchi di scuola con Back to School il programma di Nicola Savino in prima serata… -