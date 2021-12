Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne si sposa | l’annuncio social dell’ex Cavaliere del famoso dating show

(Di martedì 28 dicembre 2021)è stato protagonista della scorsa stagione di. Il belha tenuto banco nello studio del fortunatodi Canale 5 con le sue vicende amorose e il racconto emozionante di un difficile periodo del suo passato. Maè stato anche al centro delle polemiche per un presunto accordo ai danni del programma. Ilha lasciato ilsenza aver trovato l’amore che, adesso, sembra invece aver trovato fuori dallo studio televisivo. Infatti,ha deciso di convolare a nozze, come raccontato da lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Mazzitelli

L'ex cavaliere del Trono Over di "Uomini e Donne"si sposerà con Emily Tomasi . Dopo aver lasciato il programma,ha trovato l'amore lontano dalle luci dei riflettori. Lo ha raccontato lui stesso lo scorso agosto rivelando che ...A dicembre 2021ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Emily Tomasi: scopriamo cosa c'è da sapere su di lei. Emily Tomasi è una splendida ragazza originaria di Vicenza che, nel 2021, ha ...Un ex cavaliere molto noto di Uomini e Donne ha deciso di sposarsi con la sua fidanzata giovanissima: ecco di chi stiamo parlando.L'ex cavaliere del Trono Over di "Uomini e Donne" Nicola Mazzitelli pronto a convolare a nozze. La fortunata è Emily Tomasi, ha 22 anni ed è un'estetista di Vicenza. Sui social.