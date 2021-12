Neville contro Ronaldo | «Non tollero che faccia questa cosa a fine partita»

(Di martedì 28 dicembre 2021) Garycritica duramente Cristianoper alcuni comportamenti avuti al termine delle partitesotto attacco dopo il pareggio del Manchester United col Newcastle. L’ex fuoriclasse della Juve è stato preso di mira da Garyper il comportamento che ha avuto al termine della sfida di Premier League. Le dichiarazioni riprese dal sito di Tuttosport. CRITICA A– «Io amo, è il migliore che ho visto in vita mia, ma nonche scappi via a. Non mi interessa come hai giocato. Devi venire ad applaudire i tifosi al termine della gara. Avvicinarti a loro, mostrargli attenzione, soprattutto se sei uno dei giocatori più forti al mondo. Devi essere lì quando i tuoi compagni di squadra hanno ...

