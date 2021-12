Nessuna sorpresa, il progetto del cloud italiano della PA è quello di TIM (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è stato nessun colpo di scena sul tavolo del ministero per l’Innovazione e per la Transizione Digitale. Il progetto per il cloud PA, quello che metterà in comunicazione tutti i dati dell’enorme apparato burocratico italiano, sia a livello locale, sia a livello centrale, è quello presentato da TIM, in collaborazione con Leonardo, Sogei e Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di uno dei primi progetti che è stato messo sul tavolo del MITD e che era noto già a partire dal momento della presentazione della Strategia Italia cloud, con tanto di domande al ministro Colao sulla specificità di questa realtà che si era venuta a creare. La scelta del progetto di TIM, tuttavia, non significa automaticamente “assegnazione” del ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è stato nessun colpo di scena sul tavolo del ministero per l’Innovazione e per la Transizione Digitale. Ilper ilPA,che metterà in comunicazione tutti i dati dell’enorme apparato burocratico, sia a livello locale, sia a livello centrale, èpresentato da TIM, in collaborazione con Leonardo, Sogei e Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di uno dei primi progetti che è stato messo sul tavolo del MITD e che era noto già a partire dal momentopresentazioneStrategia Italia, con tanto di domande al ministro Colao sulla specificità di questa realtà che si era venuta a creare. La scelta deldi TIM, tuttavia, non significa automaticamente “assegnazione” del ...

