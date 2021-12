Nel Lazio nasce un Centro Regionale per le vittime di reato: che cos’è e come funziona (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – nasce un Centro Regionale per le vittime di reato dedicato all’assistenza e all’ascolto di chi ha subito un danno fisico o psicologico, oppure una perdita sia affettiva sia materiale. Per questo intervento la Regione Lazio ha stanziato 1,3 milioni di euro che serviranno per finanziare un Centro Regionale, con sede a Roma, e per l’organizzazione di sportelli nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Nello specifico nel Centro Regionale con sede a Roma avrà luogo la mediazione penale, ossia il tentativo di riconciliazione tra autori di reato, vittime e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma –unper ledidedicato all’assistenza e all’ascolto di chi ha subito un danno fisico o psicologico, oppure una perdita sia affettiva sia materiale. Per questo intervento la Regioneha stanziato 1,3 milioni di euro che serviranno per finanziare un, con sede a Roma, e per l’organizzazione di sportelli nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Nello specifico nelcon sede a Roma avrà luogo la mediazione penale, ossia il tentativo di riconciliazione tra autori die ...

