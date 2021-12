Negli Usa oltre 500mila nuovi casi di Covid-19 in un giorno. E’ record (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno registrato la cifra record oltre 500mila casi di Covid-19 in un giorno. Lo scrive la stampa Usa, citando i dati della Johns Hopkins University. Il conteggio di oltre 500 mila nuovi casi supera il precedente record nazionale di 303 mila unita'. Uno scenario che si presenta nel momento in cui Negli Stati Uniti la quarantena viene ridotta a 5 giorni per gli asintomatici. Svolta nella gestione della pandemia su indicazione del Center for Disease Control and Prevention.Le autorità sanitarie americane hanno disposto la riduzione della durata consigliata dell'isolamento in caso di contagio asintomatico al Covid: si passa da 10 a cinque giorni di quarantena. Viene però ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno registrato la cifradi-19 in un. Lo scrive la stampa Usa, citando i dati della Johns Hopkins University. Il conteggio di500 milasupera il precedentenazionale di 303 mila unita'. Uno scenario che si presenta nel momento in cuiStati Uniti la quarantena viene ridotta a 5 giorni per gli asintomatici. Svolta nella gestione della pandemia su indicazione del Center for Disease Control and Prevention.Le autorità sanitarie americane hanno disposto la riduzione della durata consigliata dell'isolamento in caso di contagio asintomatico al: si passa da 10 a cinque giorni di quarantena. Viene però ...

Advertising

GiovaQuez : Negli USA i contatti dei positivi che hanno ricevuto la terza dose potranno evitare l’isolamento. Per i Cdc sarà su… - MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa oltre 500mila casi: a New York tasso di positività al 20% #Covid - ladyonorato : Otto casi di miocardite post vaccino Pfizer in bimbi di età 5/11 anni riportati negli USA. Fatelo leggere al vostro… - n1trolo : Mezzo milione di contagiati in 24 ore negli USA - dragonslayerox : RT @radio_zek: Il #28dicembre 2014 negli USA muore suicida #LeelahAlcorn, una 17enne transgender. Lascia una lettera d’addio in cui accusa… -