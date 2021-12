NBA 2021-2022, i risultati della notte (28 dicembre): Harden fa volare i Nets, Morant batte i Suns sulla sirena (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Tornano a correre i Brooklyn Nets, che espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 108-124 e restano in solitaria in vetta alla Eastern conference. Match che vede i Clippers avanti per quasi tutto il primo quarto, ma poi sale in cattedra James Harden e per i californiani si spegne la luce. È un crescendo per Brooklyn che domina e alla fine può gestire il netto vantaggio. Come detto, match monstre di Harden che chiude con 39 punti e 15 assist un match perfetto. Scivolano sempre più giù gli Atlanta Hawks, ancora senza Gallinari, che cedono in casa ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Nellaitaliana si sono disputate sette partitestagionedi NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Tornano a correre i Brooklyn, che espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 108-124 e restano in solitaria in vetta alla Eastern conference. Match che vede i Clippers avanti per quasi tutto il primo quarto, ma poi sale in cattedra Jamese per i californiani si spegne la luce. È un crescendo per Brooklyn che domina e alla fine può gestire il netto vantaggio. Come detto, match monstre diche chiude con 39 punti e 15 assist un match perfetto. Scivolano sempre più giù gli Atlanta Hawks, ancora senza Gallinari, che cedono in casa ...

