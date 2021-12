Nathalie Caldonazzo | furiosa lite con Valeria Marini | il motivo è futile

Leggi su ck12

(Di martedì 28 dicembre 2021), durante la tredicesima edizione del Grande Fratello Vip i riflettori sono puntati sullatrae la nuova concorrente entrata nella Casa più spiata di tutta Italia. Il battibecco tra le due showgirl è stato seguito dal pubblico,si è sentita attaccata per poi chiede alla nuova concorrente di portare rispetto, mentre la new entry ha ricordato adi non avere alcun titolo per parlare in questa maniera., si scaglia contro, il, ma le due si accendono (Screenshot)...